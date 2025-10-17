Ibrat Azamatov - Devana
|Ijrochi:
|Ibrat Azamatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|250
|Hajmi:
|5.91 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2025
Qo'shiq haqida
Ibrat Azamatovning «Devana» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 250 marta tinglangan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman».
Ibrat Azamatov - Devana qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.