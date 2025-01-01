Октябрь 2025
248 треков за месяц.
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Bahrom Aminboyev
Oh mozoli
02:54
Ruxsora Otajonova
Baxtlimisan
00:46
Otabek Mo'minov
Sog'indim ey gul
04:13
Axrorbek Xursanaliyev
Kelib ketsang
03:45
Nahide Babashli
İntizar Akustik (Vafodorim Mani)
02:44
Keysun
Bache Tokhs
03:33
Jasmin & Tohir Sodiqov
Sen ketgandan beri (feat. Jasmin)
00:40
Shahlo Salayeva
Ko'r bo'lasan
04:16
VIA Marokand
Oppoq atirgul
03:27
Dildora Niyozova
Ona (2025)
03:41
Uzmir va Mira
Sevmasam bo'lmas
03:19
Jahongir Namozov
Muhabbat
02:54
Chayxana Ansambli
Yumlaq
03:32
Yoqubjon Ergashev
Ota-onam hayot bo'lganda
05:04
Toir Axmed
Зажигалка
02:03
Dior
Fitrat 2
03:21
Abdujalil Qoqonov
Go'zalim bu kecha (2025)
04:27
Imron
Jimliging bezor qildi (feat. Erkin Bozorov)
04:50
Shaxrudiy
Singanimiz yo'q
03:54
Dilmurod Sultonov
Do'stlik (Live)
05:33
Imron & Erkin Bozorov
Jimliging bezor qildi
04:47
Hoji Akbar
Mirajihan
04:36
Aslzoda
Dj Botya hit yozadi
02:58
Abdujalil Qoqonov
Go'zalim bu kecha (New version)
04:27
Rashid Matniyozov
Janonim
03:12
Daler Pulodi
Joni man
03:00
Davronbek Abdurahmonov
Norguloy
03:13
Ilhom Nur
Do’stim
03:02
Oydin Jorayeva
Qora bola
02:56
Konsta & Sevara Nazarxon
Asra meni
03:52
Sevinch Ismoilova
Sotding kimlara
03:03
Doxxim
Musofir
03:04
Ulug'bek Yulchiyev
Ana
03:13
Konsta & Sevara Nazarxon
Asragin meni
03:52
Nodir Yusupov
Dona gullar
03:27
Marom Tajibaev
Popuri Ozodbek Nazarbekov
07:29
Muslimbek Omonov
Otam-onam
03:36
Og'abek Otaxonov
Ota-ona
04:42
Doni Fayz
Pul gapiradi
02:48
Sherzodbek Ishmuratov
Ustozim Otam
04:30
Nodirbek Toshmatov
Xavotir
05:25
Azizbek Hamidov
Yomon bo'larkan
03:31
Izzatbek Qoqonov
Birinchi sevgim
03:57
Sevinch Majidov
Bu odamlar nima deydi
03:35
MINOR & Asl Wayne
Capital
03:40
Abror Tuxtasinov
Onajon
03:29
Axrorbek Xursanaliyev
Ona
04:46
Doniyor Allanazarov
Sensiz qolishdan qoʻrqaman
03:07
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MuzFm.UZ
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