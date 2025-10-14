Yulduz Usmonova, Ернар Айдар - Барамын

Yulduz Usmonova, Ернар Айдар — Барамын
Ijrochilar: Yulduz Usmonova, Ернар Айдар
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 956
Hajmi: 5.41 MB
Davomiyligi: 02:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Барамын» — Yulduz Usmonova va Ернар Айдар ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 956 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova, Ернар Айдар - Барамын qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00