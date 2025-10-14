Yulduz Usmonova, Ернар Айдар - Барамын
|Ijrochilar:
|Yulduz Usmonova, Ернар Айдар
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 956
|Hajmi:
|5.41 MB
|Davomiyligi:
|02:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2025
Qo'shiq haqida
«Барамын» — Yulduz Usmonova va Ернар Айдар ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:56, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 956 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova, Ернар Айдар - Барамын qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.