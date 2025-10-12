SabBa - Yalan Deme

SabBa — Yalan Deme
Ijrochi: SabBa
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 324
Hajmi: 5.5 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yalan Deme» — SabBa ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Turkcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 324 marta tinglangan. SabBa ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Vaqtincha», «Та, которая». Bu SabBaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

SabBa - Yalan Deme qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00