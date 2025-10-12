SabBa - Yalan Deme
|Ijrochi:
|SabBa
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|324
|Hajmi:
|5.5 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-10-2025
Qo'shiq haqida
«Yalan Deme» — SabBa ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Turkcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 12-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 324 marta tinglangan. SabBa ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Vaqtincha», «Та, которая». Bu SabBaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
SabBa - Yalan Deme qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.