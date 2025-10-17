SanJay - Bo’y Bo’y
|Ijrochi:
|SanJay
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|164
|Hajmi:
|4.19 MB
|Davomiyligi:
|02:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2025
Qo'shiq haqida
«Bo’y Bo’y» qo'shig'ini SanJay ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 164 marta tinglangan. SanJay ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Karvon», «18000 olam», «Devona Majnun».
SanJay - Bo’y Bo’y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.