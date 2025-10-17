SanJay - Bo’y Bo’y

SanJay — Bo’y Bo’y
Ijrochi: SanJay
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 164
Hajmi: 4.19 MB
Davomiyligi: 02:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bo’y Bo’y» qo'shig'ini SanJay ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 164 marta tinglangan. SanJay ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Karvon», «18000 olam», «Devona Majnun».

SanJay - Bo’y Bo’y qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00