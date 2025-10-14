Botir Qodirov - Olam sanga
|Ijrochi:
|Botir Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|739
|Hajmi:
|6.91 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2025
Qo'shiq haqida
«Olam sanga» qo'shig'ini Botir Qodirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 739 marta tinglangan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam».
Botir Qodirov - Olam sanga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.