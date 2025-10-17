Ziyoda - Ko'chalar
|Ijrochi:
|Ziyoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 074
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2025
Qo'shiq haqida
«Ko'chalar» qo'shig'ini Ziyoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 074 marta tinglangan. Ziyoda ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tor ko’cha», «Kelibdi», «Aqldan ozgan u meni deb».
Ziyoda - Ko'chalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.