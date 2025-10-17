Ziyoda - Ko'chalar

Ziyoda — Ko'chalar
Ijrochi: Ziyoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 074
Hajmi: 6.56 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'chalar» qo'shig'ini Ziyoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 074 marta tinglangan. Ziyoda ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tor ko’cha», «Kelibdi», «Aqldan ozgan u meni deb».

Ziyoda - Ko'chalar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00