Botir Qodirov - Aylangiz
|Ijrochi:
|Botir Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|753
|Hajmi:
|15.86 MB
|Davomiyligi:
|08:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2025
Qo'shiq haqida
«Aylangiz» — Botir Qodirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 8:38, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 753 marta tinglangan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam».
Botir Qodirov - Aylangiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.