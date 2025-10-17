Dilmurod Sultonov - Sog'intirib
|Ijrochi:
|Dilmurod Sultonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|588
|Hajmi:
|6.56 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-10-2025
Qo'shiq haqida
«Sog'intirib» — Dilmurod Sultonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 588 marta tinglangan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo».
Dilmurod Sultonov - Sog'intirib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.