Dilmurod Sultonov - Sog'intirib

Dilmurod Sultonov — Sog'intirib
Ijrochi: Dilmurod Sultonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 588
Hajmi: 6.56 MB
Davomiyligi: 03:34
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-10-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sog'intirib» — Dilmurod Sultonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 17-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 588 marta tinglangan. Dilmurod Sultonov ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jayron», «Lolam», «Bevafo».

Dilmurod Sultonov - Sog'intirib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00