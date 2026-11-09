Abror Do'stov - Oshiqlar

Abror Do'stov — Oshiqlar
Ijrochi: Abror Do'stov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.22 MB
Davomiyligi: 02:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Oshiqlar» qo'shig'ini Abror Do'stov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Abror Do'stov ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zo’rlaridan zo’r bo’lamiz onajon (Artist Shou)», «Bandaman (Sherali Jorayev)», «Yigitga yo'qchilik kelganda». Bu Abror Do'stovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abror Do'stov - Oshiqlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00