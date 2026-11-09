Abror Do'stov - Oshiqlar
|Ijrochi:
|Abror Do'stov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.22 MB
|Davomiyligi:
|02:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
«Oshiqlar» qo'shig'ini Abror Do'stov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Abror Do'stov ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Zo’rlaridan zo’r bo’lamiz onajon (Artist Shou)», «Bandaman (Sherali Jorayev)», «Yigitga yo'qchilik kelganda». Bu Abror Do'stovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abror Do'stov - Oshiqlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.