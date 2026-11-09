Nodirbek Qodirqulov - O’yna-o’yna

Nodirbek Qodirqulov — O’yna-o’yna
Ijrochi: Nodirbek Qodirqulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.44 MB
Davomiyligi: 03:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«O’yna-o’yna» qo'shig'ini Nodirbek Qodirqulov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Nodirbek Qodirqulov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ma'rifat bozori», «Onam», «Endi ket». Bu Nodirbek Qodirqulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nodirbek Qodirqulov - O’yna-o’yna qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00