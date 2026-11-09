Nodirbek Qodirqulov - O’yna-o’yna
|Ijrochi:
|Nodirbek Qodirqulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.44 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
«O’yna-o’yna» qo'shig'ini Nodirbek Qodirqulov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Nodirbek Qodirqulov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ma'rifat bozori», «Onam», «Endi ket». Bu Nodirbek Qodirqulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nodirbek Qodirqulov - O’yna-o’yna qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.