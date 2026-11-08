Baxtiyor Asatillaev - Endi yo'q

Baxtiyor Asatillaev — Endi yo'q
Ijrochi: Baxtiyor Asatillaev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 6.26 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Endi yo'q» — Baxtiyor Asatillaev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Baxtiyor Asatillaevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Baxtiyor Asatillaev - Endi yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00