Saman - Sevaman dema
|Ijrochi:
|Saman
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.54 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sevaman dema» — Saman ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Saman ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Nima gap», «Banger (feat. Green 71)», «Ayyor». Bu Samanning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Saman - Sevaman dema qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.