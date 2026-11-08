Murodjon Mashrabov - Kechir

Murodjon Mashrabov — Kechir
Ijrochi: Murodjon Mashrabov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.37 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kechir» qo'shig'ini Murodjon Mashrabov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Murodjon Mashrabov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostginam», «Qiz topilmas», «Ayolingiz». Bu Murodjon Mashrabovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Murodjon Mashrabov - Kechir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00