Toshpo'lat Matkarimov - Uyda kutar seni bolang

Toshpo'lat Matkarimov — Uyda kutar seni bolang
Ijrochi: Toshpo'lat Matkarimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.47 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Uyda kutar seni bolang» qo'shig'ini Toshpo'lat Matkarimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Toshpo'lat Matkarimov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Do'stlarim», «Mehribonsan», «Armon (Deep house)». Bu Toshpo'lat Matkarimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Toshpo'lat Matkarimov - Uyda kutar seni bolang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00