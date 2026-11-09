Toshpo'lat Matkarimov - Uyda kutar seni bolang
|Ijrochi:
|Toshpo'lat Matkarimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.47 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
«Uyda kutar seni bolang» qo'shig'ini Toshpo'lat Matkarimov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Toshpo'lat Matkarimov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Do'stlarim», «Mehribonsan», «Armon (Deep house)». Bu Toshpo'lat Matkarimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Toshpo'lat Matkarimov - Uyda kutar seni bolang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.