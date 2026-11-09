Ramazon Xidirov - Sog’indim Onajonim

Ramazon Xidirov — Sog’indim Onajonim
Ijrochi: Ramazon Xidirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.35 MB
Davomiyligi: 04:32
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ramazon Xidirovning «Sog’indim Onajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Ramazon Xidirov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Senga armon bo’laman», «Chiroyini sotganlar». Bu Ramazon Xidirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ramazon Xidirov - Sog’indim Onajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00