Ramazon Xidirov - Sog’indim Onajonim
|Ijrochi:
|Ramazon Xidirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.35 MB
|Davomiyligi:
|04:32
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
Ramazon Xidirovning «Sog’indim Onajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Ramazon Xidirov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Senga armon bo’laman», «Chiroyini sotganlar». Bu Ramazon Xidirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ramazon Xidirov - Sog’indim Onajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.