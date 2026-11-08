Aziz Rametov - Samarqand darvozali
|Ijrochi:
|Aziz Rametov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.74 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-11-2026
Qo'shiq haqida
«Samarqand darvozali» — Aziz Rametov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Aziz Rametov ijrosida saytda jami 68 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Onajonim», «Baxtlimiz», «Meni kechir». Bu Aziz Rametovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aziz Rametov - Samarqand darvozali qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.