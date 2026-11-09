Muhammad Rizo - Tasodif
|Ijrochi:
|Muhammad Rizo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.57 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
Muhammad Rizoning «Tasodif» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Muhammad Rizo ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Madam», «Sani sevaman», «Radnoylarim». Bu Muhammad Rizoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammad Rizo - Tasodif qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.