Muhammad Rizo - Tasodif

Muhammad Rizo — Tasodif
Ijrochi: Muhammad Rizo
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.57 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Muhammad Rizoning «Tasodif» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Muhammad Rizo ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Madam», «Sani sevaman», «Radnoylarim». Bu Muhammad Rizoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Muhammad Rizo - Tasodif qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00