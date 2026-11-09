Nodiraxon Subhonova - Sevolasmi
|Ijrochi:
|Nodiraxon Subhonova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.98 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sevolasmi» — Nodiraxon Subhonova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Nodiraxon Subhonova ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hamma o'zini bilsin», «Yuragingiz erkasi Sizni sevolmay qoldi», «Ancha bo'ldi». Bu Nodiraxon Subhonovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nodiraxon Subhonova - Sevolasmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.