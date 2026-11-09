Shohsanam - Ra'no
|Ijrochi:
|Shohsanam
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.13 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ra'no» — Shohsanam ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-noyabrda qo'shilgan. Shohsanam ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shaq-shaq», «Popuri», «Lazgi». Bu Shohsanamning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohsanam - Ra'no qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.