Marhabo Begim - Yomg'ir
|Ijrochi:
|Marhabo Begim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.47 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|10-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yomg'ir» qo'shig'ini Marhabo Begim ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 10-noyabrda qo'shilgan. Bu Marhabo Begimning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Marhabo Begim - Yomg'ir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.