Hilola Hamidova - Onamni ko'rgani boraman

Hilola Hamidova — Onamni ko'rgani boraman
Ijrochi: Hilola Hamidova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.97 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onamni ko'rgani boraman» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay». Bu Hilola Hamidovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Hilola Hamidova - Onamni ko'rgani boraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00