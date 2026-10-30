Hilola Hamidova - Onamni ko'rgani boraman
|Ijrochi:
|Hilola Hamidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.97 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Onamni ko'rgani boraman» — Hilola Hamidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Hilola Hamidova ijrosida saytda jami 83 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ketayapsan», «Borolmasam», «Unutay». Bu Hilola Hamidovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Hilola Hamidova - Onamni ko'rgani boraman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.