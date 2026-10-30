Milena Madmusayeva - Beni al (Cover)

Milena Madmusayeva — Beni al (Cover)
Ijrochi: Milena Madmusayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.38 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Milena Madmusayevaning «Beni al (Cover)» (kover versiya). Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Milena Madmusayeva ijrosida saytda jami 91 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soxtalar», «Bir dona», «Dunyo». Bu Milena Madmusayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Milena Madmusayeva - Beni al (Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00