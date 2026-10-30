Shahzod Safarov - Pul
|Ijrochi:
|Shahzod Safarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.02 MB
|Davomiyligi:
|02:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Pul» qo'shig'ini Shahzod Safarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Shahzod Safarov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Chiroyli gulim», «Keraksan», «Sho'rchida to'y». Bu Shahzod Safarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahzod Safarov - Pul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.