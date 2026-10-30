Jonibek - Do'stimsiz Dada

Jonibek — Do'stimsiz Dada
Ijrochi: Jonibek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.87 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Jonibekning «Do'stimsiz Dada» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Jonibek ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Charxpalak», «Pulim bo’lsa o’zim bilardim», «Sevmayman ona 2». Bu Jonibekning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jonibek - Do'stimsiz Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00