Jonibek - Do'stimsiz Dada
|Ijrochi:
|Jonibek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.87 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
Jonibekning «Do'stimsiz Dada» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Jonibek ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Charxpalak», «Pulim bo’lsa o’zim bilardim», «Sevmayman ona 2». Bu Jonibekning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jonibek - Do'stimsiz Dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.