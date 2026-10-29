Ismail Akhbarov - G'uncha baxorim

Ismail Akhbarov — G'uncha baxorim
Ijrochi: Ismail Akhbarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4 MB
Davomiyligi: 02:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«G'uncha baxorim» qo'shig'ini Ismail Akhbarov ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Ismail Akhbarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Unga Oq Atirgullar Yoqardida», «Qo’llarimdan tut», «Dilara». Bu Ismail Akhbarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ismail Akhbarov - G'uncha baxorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00