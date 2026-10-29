Ismail Akhbarov - G'uncha baxorim
|Ijrochi:
|Ismail Akhbarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4 MB
|Davomiyligi:
|02:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-10-2026
Qo'shiq haqida
«G'uncha baxorim» qo'shig'ini Ismail Akhbarov ijro etgan. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Ismail Akhbarov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Unga Oq Atirgullar Yoqardida», «Qo’llarimdan tut», «Dilara». Bu Ismail Akhbarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ismail Akhbarov - G'uncha baxorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.