Avaz Oxun, Ibrat Azamatov - Sevgilim
|Ijrochilar:
|Ibrat Azamatov, Avaz Oxun
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.78 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sevgilim» — Ibrat Azamatov va Avaz Oxun ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman». Bu Ibrat Azamatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Avaz Oxun, Ibrat Azamatov - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.