Avaz Oxun, Ibrat Azamatov - Sevgilim

Avaz Oxun, Ibrat Azamatov — Sevgilim
Ijrochilar: Ibrat Azamatov, Avaz Oxun
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.78 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevgilim» — Ibrat Azamatov va Avaz Oxun ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-oktabrda qo'shilgan. Ibrat Azamatov ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Odammasman qol desam», «Yiroqlarda (feat. Ibrat Azamatov)», «Odammasman». Bu Ibrat Azamatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Avaz Oxun, Ibrat Azamatov - Sevgilim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00