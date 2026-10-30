Mexroj Beknazarov - Yomon takoy shu opa

Mexroj Beknazarov — Yomon takoy shu opa
Ijrochi: Mexroj Beknazarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.39 MB
Davomiyligi: 02:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mexroj Beknazarovning «Yomon takoy shu opa» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Bu Mexroj Beknazarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mexroj Beknazarov - Yomon takoy shu opa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00