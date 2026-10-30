Mexroj Beknazarov - Yomon takoy shu opa
|Ijrochi:
|Mexroj Beknazarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.39 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
Mexroj Beknazarovning «Yomon takoy shu opa» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Bu Mexroj Beknazarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mexroj Beknazarov - Yomon takoy shu opa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.