Abror Qilichov - Ota Sizga O’xshasam Qaniydi
|Ijrochi:
|Abror Qilichov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.55 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ota Sizga O’xshasam Qaniydi» — Abror Qilichov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Bu Abror Qilichovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Abror Qilichov - Ota Sizga O’xshasam Qaniydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.