Abror Qilichov - Ota Sizga O’xshasam Qaniydi

Abror Qilichov — Ota Sizga O’xshasam Qaniydi
Ijrochi: Abror Qilichov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.55 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ota Sizga O’xshasam Qaniydi» — Abror Qilichov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Bu Abror Qilichovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Abror Qilichov - Ota Sizga O’xshasam Qaniydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00