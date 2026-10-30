Gulyora - Unutolsam
|Ijrochi:
|Gulyora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.6 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Unutolsam» qo'shig'ini Gulyora ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Gulyora ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ovuna-ovuna (cover Munisa Rizayeva)», «Boldi yurak (cover Munisa Rizayeva)», «Bek». Bu Gulyoraning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gulyora - Unutolsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.