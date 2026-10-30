Gulyora - Unutolsam

Gulyora — Unutolsam
Ijrochi: Gulyora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.6 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Unutolsam» qo'shig'ini Gulyora ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Gulyora ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ovuna-ovuna (cover Munisa Rizayeva)», «Boldi yurak (cover Munisa Rizayeva)», «Bek». Bu Gulyoraning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Gulyora - Unutolsam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00