Benom - Unutolmadim
|Ijrochi:
|Benom
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.62 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
Benomning «Unutolmadim» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon». Bu Benomning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Benom - Unutolmadim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.