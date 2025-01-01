Декабрь 2025
322 треков за месяц.
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Gunesha
Yur ketamiz
03:52
Jo'shqin Atabayev
Ovara
03:16
Alisher Bayniyazov & Adilet Zhaugashar
Magan unagan
03:26
Ixlosbek Karimov
Yoqdi jonim
03:10
Salohiddin Shakirov
Sevmading
02:05
Раш Тохтахунов
Yultuzum
04:35
Rash Tohtahunov
Yultuzum
04:35
Matnazar Ozodov
Go’risharmiz axir
02:41
Matnazar Ozodov
Go’risharmiz axr
02:41
Imron
Nimalar qilib qo’yding
03:05
Nasafiy
Muhabbat
03:18
Uzmir va Mira
Kelisholmaymiz
02:54
Toshpo'lat Madkarimov
Yomonmi jonim
03:41
Rustam Abdullayev
Zumlak
07:20
Rustam Abdullayev
Sabo
01:53
Rustam Abdullayev
Rapsodiya 2
05:37
Rustam Abdullayev
Prelyudiya va tokkata
04:19
Rustam Abdullayev
Navruz lavxalari
05:04
Rustam Abdullayev
Karvon
03:58
Rustam Abdullayev
Gullar raqsi
02:08
Rustam Abdullayev
Ertakchi xikoyasi
02:48
Rustam Abdullayev
Epitafiya
03:18
Rustam Abdullayev
Burgutlar raqsi
02:46
Rustam Abdullayev
Beshta bolalar miniatyurasi
05:00
Furqat Macho
Shirina
02:46
Rayhon & Zohid
Sog'indim
02:38
Shahzoda
Ket (remix)
03:11
Setora
Ohim (new version)
04:17
Xurshidbek Qahhorov
Bilmaysizlarku
02:56
Xurshid Ziyodov
Dada
04:25
Jamshid Sultanov
Sevaveraman
03:03
Shaxboz Nuraliyev
Bu menu u
03:42
Xojiakbar Ruzmetov
Janona
03:39
Bahrom Mahmudzoda
Xotirot
03:43
Khorezmiy
Insta
02:49
Beggi
O'zim uchun
03:08
Bonuxon
Janim
03:22
Kumush & Kamron
Shabada
03:17
Sherzod Ergashev
Deding kam
03:16
Shaxboz Nuraliyev
Bu men u
03:42
Al Jahon
Onajon (New version)
04:16
Gavhar
Yur muhabbat
03:26
Farruh Saidov
Ohay-vohay
04:34
Nilufar Usmonova & Xojiakbar Ruzmetov
Ona bola suhbati
03:01
Jasurbek Ubaydullayev
Jonim dedim
02:39
Bunyodbek Saidov
Yuzga kiring onam
03:44
Kumush
Oh, olma
03:14
Zamira Ravshan
Sevgisi yolg'onginam
03:34
Ehson Ikromov
Ду се бор намеша
02:34
Botir Qodirov & Xamdam Sobirov
Menga qara Lola
00:17
G'ayratbek (UzBand)
Yori jon
03:03
Eski shahar & Xusan Sadikov
Toshkentli boy
03:14
Dildora Niyozova
Kechir meni
05:07
Ulug'bek Qodirov
Mohigul (Cover)
04:37
Rizvon Nurmahmatov
To'yinga borayin
03:23
Humoyun Nazarov
Sog'liq pulga sotilmaydi (Cover)
03:25
Mironshox Kurbanov
Zan girem
03:53
Iroda Raximjon
Adashmagansan
03:19
Islom Mirzo
Odam bo'lib qolganlar
03:56
Elmurod Haqnazarov
Oydan go'zalsan
03:13
Chayxana Ansambli
Чайхана
03:02
Aziz Eraliyev
Shaydolanmasun
04:03
Ilhom Djurayev
Qizil jiguli
03:00
Jurabek Davronov
Onajonginam
02:53
Diyora Jafari
Tanovar
06:25
Sevinch Majidov
Men yaxshi yomon man
04:23
Dilmurod Shukurov
Bilolmadim, bilolmayman
03:15
Ruhsora Emm
On My Own
02:40
Faridam
Qolgani keldim
03:31
Dilmurod Otajonov
Nur rayhon
03:22
Nilufar Usmonova & Salim
Yammicham
03:10
Sherzadbek Muratbayev
Kimge uqsag’ansan’
02:54
Maksudova
Aldadi
03:10
Sardor Sodikov
Alma dolan
04:49
Rohila Ro'zimova
Tasanno
03:06
Sarvinoz Ruziyeva
Yomg'ir tomchilar
04:09
Qodirjon Ahmedov
Meni yomon deganlar
03:04
Muhammadziyo Anvarov
Yoshlik
04:09
Doston Ergashev
Onajon
03:57
Bunyodbek Odilbekov
Yuragim bor
03:37
Dinor Alizoda
Yolg'onchi yor
03:09
Gulnoza Jumaniyozova
Yolg'on
04:00
Islom Farmonov
Sen bittasan
03:33
Nilufar Usmonova
Qiz vaqtim (Cover)
03:29
Muhammadjon Yusupov (MyBand)
Visol
03:48
Sanjar Abduvohidov & Voqifjon Mavlonov
Laylo
03:08
Suhrob Tursunov
O’zbek bolasi
03:32
Gulsanam Mamazoitova
Sevgidan sarmast kuylasak
00:41
Shaxrudiy
Qasdi bor
05:16
Elyor Meliboyev
Yonimda qol
03:26
Nilufar Usmonova
Yammicham
03:10
Mashhur Muhammad
Bilmaysan
01:23
Nilufar Usmonova
Qiz vaqtim (New version)
03:29
Farrux To'xtayev
Do'stlarim
03:12
Farhod Sadullayev
Yor-yor
03:11
Boburiy
Sevgi
02:57
Barhayot Umarov
Vadalar
03:39
Getunda
Nishon
01:46
Chayxana Ansambli
Sen emas
03:50
Palvan Atabayev
Barayin
02:41
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