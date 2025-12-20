Imron - Nimalar qilib qo’yding

Imron — Nimalar qilib qo’yding
Ijrochi: Imron
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 414
Hajmi: 5.68 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nimalar qilib qo’yding» qo'shig'ini Imron ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 414 marta tinglangan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani».

Imron - Nimalar qilib qo’yding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00