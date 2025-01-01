Декабрь 2025
322 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shoxruh O'rozaliyev
Yor-yor
04:00
Dildora Niyozova
Taqsirim
03:00
Alinur
Dada
03:10
Jamshidbek Xudaybergenov
Xazonlar
03:20
Axrorbek Xursanaliyev
Yigitning g'ami
04:14
Afruza
Ko'rolmaslar
04:08
Bojalar
Gulinoza
02:50
Guli Bahor
Yor kelganda
03:30
Bojalar
Gulinozam
02:46
Firdavs Olimov
Mandarinim bo'lasanmi
02:32
Sevinch Mo'minova
Sevasanmi
02:53
Yulduz Abdullayeva
Sevma meni
03:55
Qilichbek Madaliyev
Siz eng zo'risiz dada
04:08
Dilfuza Rahimova
Odamlarni asrang odamlar
04:52
Shavkat Zulfiqor
O'zga yurtda tanam qolib ketmasin
03:00
Kamoladdin Aminov
Minjiqsan
02:19
Di Icon
Bekat
03:57
Oybek & Nigora
Sev
03:18
Dilfuza Shakirova
Daydi
02:31
Firdavs & Feruza Egamova
Hamyon
03:32
Nilufar Usmonova
Surxoncha
03:30
Iroda Dilroz
Birgamiz abad
04:30
Yulduz Usmonova & Xamdam Sobirov
Daryo daryo
03:57
Shaxboz & Navruz
Shirin So'zlaring
04:03
Behruz Nurboboyev
Armon
03:34
Farrux Raimov
Qo'rqaman
01:08
Farrux Raimov
Yig'lama yomg'ir
03:32
Oybek va Nigora
SEV
03:18
Beggi & Mardon Otajonov
Yor-yor
02:17
Beggi
Xato
02:27
Beggi
Sorry
02:31
Reyane & Beggi
Sen bilan edim
02:35
Beggi
My name is Beggi
02:04
Beggi & Nurbek Shukurov
Million
02:18
Beggi
Intro
01:46
Beggi
Galereyada
02:11
Beggi
Dunyo
02:26
Beggi
Bo'lmadi yo'l
03:09
Beggi
158 BPM
02:15
Shaxboz va Navruz
Shirin so'zlaring
04:03
Nodirbek Shomirzayev
Jon deyman jonim
03:05
Sevinchbek Raximberdiyev
Yo'q-yo'q
02:47
Feruza Jumaniyozova & Farrukh Sheikh
Azeri popuri
05:31
Jamshid Ximmatov
I Love You
03:09
Sardor Rahimxon
Nolalarim yetdi osmonga oy to‘lin osmonda
04:06
Ulug'bek Pattoyev
Sevarman
04:00
Davlatbek Niyozov
Boyvachchamiz
03:26
Shaxrudiy
Dona dona
04:09
Hurshid Rustamov
Yomg'ir
03:45
Afruza
Olamda yo'q
04:08
Afruza
Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
04:08
Xayrullo Duschanov
Istadim
03:56
Saman
Mavzu
02:42
Ippocik & Senur
Oppa Nina
00:53
Sirojiddin Hojiyev
Bir lahza
03:25
Sunnatillo To'ychiyev
Layli
03:06
Yodgor Mirzajonov
Musavvir
02:50
Guljaxon Abdujalilovna & Muslimabegim Odilova
Vatan
02:59
Shuhrat Ibragimov
Yangi O'zbekistonim
04:29
Oybek Abdurahmonov
Onamni ranjitib qo'yganman
03:24
Shahlo Mahmudova
Sovchilar
03:03
Mirjamol & Sitora Farmonova & Xon-Saroy Records
Bahor kuz (Remix)
04:10
Surayyo Qosimova
Sug'urta qilganman
03:07
Azimjon Sayfullayev
Boron Chak-chak
03:07
Hamdambek To'rayev
Lazgi
03:57
Saidahmad Umarov
Asalim mani
03:04
Toxirjon Saidxo'jayev
Otam bilan onam o'ynasin
03:58
Gulinur
Ayadim
03:12
Mirjalol Ne'matov
Almata Tashkent
03:14
Nasafiy
Muhabbatni gunoh deganlar
00:26
Xamdam Sobirov
Begonaga kelin bo'lding
03:22
Mustafo Bayramov
Kukla qiz (Cover)
03:02
Sanjarbek Rasulov
Soxta do'stlarim
04:18
Zarifjon Safarov
Yor bo’ldi
03:07
Xamdam Sobirov & Rayhon
Yomg'irlarda
03:08
Doxxim
Tugadi munosabat
02:11
Asl Wayne & MASSA
Shartmas
03:00
Otaw
Senda bor, menda yo'q
02:17
Tohirbek Boboyev
Musofirdamiz
03:50
Ezoza & Adhamjon
Dada
04:03
Shuhratxon Muhammadxonov
Boyga kelin
03:44
Mavluda Asalxo'jayeva
Topolmaysiz
03:13
Shahnoza Otaboyeva
Popuri Retro
09:07
Axror G'ulomov
Yomg'irlar
03:12
Javlonbek Xudoyberdiyev
Aybdorman
03:40
Khusen Amridinov
Boringa shukur
03:47
Hoji Akbar
Voy vo (New version)
03:36
Palvan Atabayev
Tashlaman seni
02:54
Ilyos Yunusiy
Sevgi degani yo'q
03:19
Chayxana Ansambli
Onam
04:35
Begzodxo'ja To'laxo'jayev
Onajonginam
02:33
Farrux Almosov
Dilim
04:04
Ravshan Xasanov
Jigar
03:44
Dilshat Nurmatov
Adyngda barmy
02:56
Dior
Biznesmen
04:13
Dior
Range Rover
02:25
Bobur Olimov
Sarvinoz
04:23
Zardiyana
Sevgan baxtli bo'larmu
03:40
Binardin & Amaliya
Qani
03:03
Abror Do'stov
Do'st.
04:36
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00