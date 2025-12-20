Rustam Abdullayev - Zumlak
|Ijrochi:
|Rustam Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|20
|Hajmi:
|13.46 MB
|Davomiyligi:
|07:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
«Zumlak» qo'shig'ini Rustam Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:20, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 20 marta tinglangan. Rustam Abdullayev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gullar raqsi», «Navruz lavxalari», «Burgutlar raqsi».
Rustam Abdullayev - Zumlak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.