Gunesha - Yur ketamiz

Gunesha — Yur ketamiz
Ijrochi: Gunesha
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 86
Hajmi: 7.11 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Guneshaning «Yur ketamiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 86 marta tinglangan. Gunesha ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shuni-Yey», «Duxtarakoy», «Olma».

Gunesha - Yur ketamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00