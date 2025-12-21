Gunesha - Yur ketamiz
|Ijrochi:
|Gunesha
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|86
|Hajmi:
|7.11 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2025
Qo'shiq haqida
Guneshaning «Yur ketamiz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 86 marta tinglangan. Gunesha ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Shuni-Yey», «Duxtarakoy», «Olma».
Gunesha - Yur ketamiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.