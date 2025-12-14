Bunyodbek Odilbekov - Yuragim bor
|Ijrochi:
|Bunyodbek Odilbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|267
|Hajmi:
|6.65 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yuragim bor» qo'shig'ini Bunyodbek Odilbekov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 14-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 267 marta tinglangan. Bunyodbek Odilbekov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ex meni soxta do’stlarim», «Soxta Dostlarim», «Bandasiga muxtoj qilmagin».
Bunyodbek Odilbekov - Yuragim bor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.