Ixlosbek Karimov - Yoqdi jonim

Ixlosbek Karimov — Yoqdi jonim
Ijrochi: Ixlosbek Karimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 40
Hajmi: 5.84 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yoqdi jonim» — Ixlosbek Karimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan — bu Ixlosbek Karimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Ixlosbek Karimov - Yoqdi jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00