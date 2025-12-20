Ixlosbek Karimov - Yoqdi jonim
|Ijrochi:
|Ixlosbek Karimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|40
|Hajmi:
|5.84 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yoqdi jonim» — Ixlosbek Karimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 40 marta tinglangan — bu Ixlosbek Karimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Ixlosbek Karimov - Yoqdi jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.