Salohiddin Shakirov - Sevmading
|Ijrochi:
|Salohiddin Shakirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|29
|Hajmi:
|3.85 MB
|Davomiyligi:
|02:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
«Sevmading» qo'shig'ini Salohiddin Shakirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 29 marta tinglangan.
Salohiddin Shakirov - Sevmading qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.