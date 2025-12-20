Rustam Abdullayev - Sabo
|Ijrochi:
|Rustam Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|17
|Hajmi:
|3.48 MB
|Davomiyligi:
|01:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
Rustam Abdullayevning «Sabo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:53, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 17 marta tinglangan. Rustam Abdullayev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gullar raqsi», «Navruz lavxalari», «Burgutlar raqsi».
Rustam Abdullayev - Sabo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.