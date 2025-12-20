Rustam Abdullayev - Sabo

Rustam Abdullayev — Sabo
Ijrochi: Rustam Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 17
Hajmi: 3.48 MB
Davomiyligi: 01:53
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Rustam Abdullayevning «Sabo» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:53, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 17 marta tinglangan. Rustam Abdullayev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gullar raqsi», «Navruz lavxalari», «Burgutlar raqsi».

Rustam Abdullayev - Sabo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00