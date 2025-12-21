Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar - Magan unagan
|Ijrochilar:
|Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 494
|Hajmi:
|6.32 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2025
Qo'shiq haqida
«Magan unagan» — Alisher Bayniyazov va Adilet Zhaugashar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 494 marta tinglangan. Alisher Bayniyazov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kel yorim», «Hayrana (feat. Alisher Bayniyazov)», «Oh yarim (feat. Alisher Bayniyazov)».
Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar - Magan unagan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.