Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar - Magan unagan

Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar — Magan unagan
Ijrochilar: Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 494
Hajmi: 6.32 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Magan unagan» — Alisher Bayniyazov va Adilet Zhaugashar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 494 marta tinglangan. Alisher Bayniyazov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kel yorim», «Hayrana (feat. Alisher Bayniyazov)», «Oh yarim (feat. Alisher Bayniyazov)».

Alisher Bayniyazov, Adilet Zhaugashar - Magan unagan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00