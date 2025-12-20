Rustam Abdullayev - Epitafiya

Rustam Abdullayev — Epitafiya
Ijrochi: Rustam Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 22
Hajmi: 6.07 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Epitafiya» — Rustam Abdullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 22 marta tinglangan. Rustam Abdullayev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gullar raqsi», «Navruz lavxalari», «Burgutlar raqsi».

Rustam Abdullayev - Epitafiya qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00