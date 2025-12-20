Toshpo'lat Madkarimov - Yomonmi jonim

Toshpo'lat Madkarimov — Yomonmi jonim
Ijrochi: Toshpo'lat Madkarimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 116
Hajmi: 6.78 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yomonmi jonim» — Toshpo'lat Madkarimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 116 marta tinglangan. Toshpo'lat Madkarimov ijrosida saytda jami 94 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Oq tulporim bor edi», «Aynamov», «Кim yetdiyu kim yetmadi». Bu Toshpo'lat Madkarimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Toshpo'lat Madkarimov - Yomonmi jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00