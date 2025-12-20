Toshpo'lat Madkarimov - Yomonmi jonim
|Ijrochi:
|Toshpo'lat Madkarimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|116
|Hajmi:
|6.78 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
«Yomonmi jonim» — Toshpo'lat Madkarimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 116 marta tinglangan. Toshpo'lat Madkarimov ijrosida saytda jami 94 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Oq tulporim bor edi», «Aynamov», «Кim yetdiyu kim yetmadi». Bu Toshpo'lat Madkarimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Toshpo'lat Madkarimov - Yomonmi jonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.