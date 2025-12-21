Jo'shqin Atabayev - Ovara

Jo'shqin Atabayev — Ovara
Ijrochi: Jo'shqin Atabayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 60
Hajmi: 6.01 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ovara» — Jo'shqin Atabayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 60 marta tinglangan.

Jo'shqin Atabayev - Ovara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00