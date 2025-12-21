Jo'shqin Atabayev - Ovara
|Ijrochi:
|Jo'shqin Atabayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|60
|Hajmi:
|6.01 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-12-2025
Qo'shiq haqida
«Ovara» — Jo'shqin Atabayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 21-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 60 marta tinglangan.
Jo'shqin Atabayev - Ovara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.