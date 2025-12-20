Rash Tohtahunov - Yultuzum
|Ijrochi:
|Rash Tohtahunov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|52
|Hajmi:
|8.42 MB
|Davomiyligi:
|04:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
Rash Tohtahunovning «Yultuzum» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:35, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 52 marta tinglangan. Rash Tohtahunov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Большие города», «Sen men». Bu Rash Tohtahunovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rash Tohtahunov - Yultuzum qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.