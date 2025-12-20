Rash Tohtahunov - Yultuzum

Rash Tohtahunov — Yultuzum
Ijrochi: Rash Tohtahunov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 52
Hajmi: 8.42 MB
Davomiyligi: 04:35
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Rash Tohtahunovning «Yultuzum» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:35, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 52 marta tinglangan. Rash Tohtahunov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Большие города», «Sen men». Bu Rash Tohtahunovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Rash Tohtahunov - Yultuzum qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00