Matnazar Ozodov - Go’risharmiz axir
|Ijrochi:
|Matnazar Ozodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|31
|Hajmi:
|4.96 MB
|Davomiyligi:
|02:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
«Go’risharmiz axir» qo'shig'ini Matnazar Ozodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan. Matnazar Ozodov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Oq qush», «Gal-gal», «Eplaganni ishi bitarkan».
Matnazar Ozodov - Go’risharmiz axir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.