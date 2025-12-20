Matnazar Ozodov - Go’risharmiz axir

Matnazar Ozodov — Go’risharmiz axir
Ijrochi: Matnazar Ozodov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 31
Hajmi: 4.96 MB
Davomiyligi: 02:41
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Go’risharmiz axir» qo'shig'ini Matnazar Ozodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:41, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 31 marta tinglangan. Matnazar Ozodov ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Oq qush», «Gal-gal», «Eplaganni ishi bitarkan».

Matnazar Ozodov - Go’risharmiz axir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00