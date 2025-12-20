Rustam Abdullayev - Prelyudiya va tokkata

Rustam Abdullayev — Prelyudiya va tokkata
Ijrochi: Rustam Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 10
Hajmi: 7.95 MB
Davomiyligi: 04:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Prelyudiya va tokkata» qo'shig'ini Rustam Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 marta tinglangan. Rustam Abdullayev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gullar raqsi», «Navruz lavxalari», «Burgutlar raqsi».

Rustam Abdullayev - Prelyudiya va tokkata qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00