Nasafiy - Muhabbat
|Ijrochi:
|Nasafiy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|79
|Hajmi:
|6.1 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2025
Qo'shiq haqida
Nasafiyning «Muhabbat» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 79 marta tinglangan. Nasafiy ijrosida saytda jami 28 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bagira», «Chin Oshiqlar Ketolmaydi», «Mani yorim aktrisa».
Nasafiy - Muhabbat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.