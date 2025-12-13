Elyor Meliboyev - Yonimda qol

Elyor Meliboyev — Yonimda qol
Ijrochi: Elyor Meliboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 228
Hajmi: 6.34 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-12-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Elyor Meliboyevning «Yonimda qol» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 13-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 228 marta tinglangan. Elyor Meliboyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yomg’ir», «Yoqadi», «Bilmaydi».

Elyor Meliboyev - Yonimda qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00