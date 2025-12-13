Elyor Meliboyev - Yonimda qol
|Ijrochi:
|Elyor Meliboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|228
|Hajmi:
|6.34 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-12-2025
Qo'shiq haqida
Elyor Meliboyevning «Yonimda qol» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 13-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 228 marta tinglangan. Elyor Meliboyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yomg’ir», «Yoqadi», «Bilmaydi».
Elyor Meliboyev - Yonimda qol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.