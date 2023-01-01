Ноябрь 2023
150 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Abror Do'stov
Soxta do'st
03:38
Shoxruxbek Ergashev
Bemor (Cover)
03:13
Shahlo Ahmedova
YORA
03:33
Nurzida Isayeva
Kosonsoyim
03:25
Afsona
Sevmasaydim
03:12
Zulaykho Mahmadshoeva
Ba Kas Namegum
04:02
Boburbek Arapbaev
Yonimda Qol
04:03
Sharof Muqimov
Esingda tursin
03:53
Dilmurod Sultonov
Onalarga yuz yosh bersin
03:57
Uzmir va Mira
Parcha-Parcha
03:58
Shoxrux (Ummon)
Qaytmayman
00:21
Jahongir Otajonov
Nimasan
03:10
Abror Shovvoz
Jizza (parodiya Xamdam Sobirov - Janze)
05:54
Dilnoz
Gulbadaney (cover Hoji Akbar)
03:16
Jasurbek
Adashdim
03:37
Xamdam Sobirov & Rayhon
Qizil Ko'ylak
03:20
Qahramon Haydarov
Yor-yor singiljon
03:53
Ганвест & DONI
Стволы и розы
02:31
Nahide Babashlı
Saydım
03:01
AYTEN RASUL
Bende Yoluma Giderim
04:04
AYTEN RASUL
Bilmeden Oldu
02:47
Naz Dej
Dayan Ürek Dayan
02:46
Shohruhxon
Yig'lama qiz
03:46
Bahriddin Zuhriddinov
Voy-voy
03:36
Firdavs
Bedor tunlar
03:48
Zamzama
Viloyatlikmisan
03:15
Yagona
Labi-Labi
03:40
Vohidjon Isoqov
Xonumon bo'ldim
03:05
Umidaxon
Vatan
03:19
Sherbek Shodiyev
Seni sevdim
04:18
Sardor Rasulov
Onasini ranjitgan o'g'il
03:32
Qahramon Haydarov
Sog'inch
03:52
Alisher Fayz
Armon (remix)
03:14
AYTEN RASUL
Ruhum Yaralı
02:11
Charos
Yomg'irlar
03:44
Muhammadziyo
Ado qilding
00:59
Zohid
Unday aldama
03:53
Konsta
Insonlar
02:31
Barhayot Umarov
Yondim
00:28
Doxxim
Bevafo
03:55
Shoxruz (Abadiya)
Alamlar
02:55
Vohidjon Isoqov
Sevaman 2
04:00
Oybek va Nigora
Onajon (Guitar version)
04:11
Muhammad Ahmad
Sahro
02:52
Milena Madmusayeva
Kelasanmi derdim
03:00
Maroqand
Parivash
03:23
Mahliyo Omon
Hay Bachcha
02:35
G'anisher Abdullayev
Tillafurush
03:33
Anvar G'aniyev
Jigarlarim bor bo'linglar
03:08
Konsta & Sahar
Yashagim Kelar
03:48
Jaloliddin Ahmadaliyev
Meni eslab gohida
01:23
Dadaxon Xasanov
Sog'indim
04:37
Oybek Ahmedov
Pomada
02:55
Oybek & Nigora
Onajon (Acoustic)
04:11
Xamdam Sobirov
Janze (remix by Dj Baxrom)
03:39
Ulug'bek Shomurodov
Sindi dil
02:38
Hilola Hamidova
Bedor
03:09
Orzubek Muhammadrasulov
Xafaman
03:42
Abror Do'stov
Boy bo'lsam gar sevarmiding
05:26
Shoxrux (Ummon)
Qaytma
00:43
Mohira Inji
Dinle
03:07
Bilol
Mani otam
04:36
DAASHA
Ночной трамвай
02:28
Nahide Babashlı
Kalbim Usandı
02:05
Muhammad Ahmad
Kelarsan
02:54
Karavan
Maria
03:11
Xamdam Sobirov
Birinchi sevgim (remix by Dj Bobojon)
03:26
Janob Rasul
Ota-onam o'ynasin
03:09
Guli Asalxo'jayeva
Muhabbat 2023
03:38
Ulug'bek Rahmatullayev
Jonim Yulduz
04:07
Люся Чеботина
МАСТЕР САТИРЫ
02:52
GUF & A.V.G
Спонсор твоих проблем
03:57
Mirjalol Yo'lchiyev
Kimni Akasi bu
03:20
Afruza
Vay Vay
01:03
Botir Qodirov
Oshiq bo'l
05:47
Imron
410-80-17
03:43
Bojalar
Qizalog'im
03:54
Jasmin
Xabar ol
03:58
Maftun
Yomonda
03:37
Bunyodbek Odilbekov
Boy bo'lganimda
03:11
Ulug'bek Yulchiyev
Pulim ko'paysa
03:29
Vohidjon Isoqov
Musofir Singlim
03:53
Hilola Samirazar
Dilim
00:44
Seero7
Mahzun
03:05
Elyanna
Tamally Maak ( I’m Calling You )
02:01
Husan
Safiya
02:46
Yulduz Usmonova
Muhabbating
03:23
Green71
Yig'ladi bu yurak
02:54
Ulug'bek Oxunov
Ko'zi xumorim
03:47
JONY
Волен
03:14
Shohruhxon
Bedarak
04:00
Alisher Ne'matov
Ona sog'inmaslikni o'rgatayinmi
03:57
Jakone & SCIRENA
По весне
02:29
Султан Лагучев
Шипами ранила
03:00
Husan Sodiqov & Layloxon Do'stova
Qarama ko'zlarimga
02:55
G'anisher Abdullayev
Omad qushi
04:17
Dilafruz Hayitmetova
Katta bola
02:43
Bojalar
Mana man (tojikcha)
02:57
Nahide Babashlı
Kanasın
03:43
Oybek Ahmedov
Mening sevgim
02:56
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00